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        Haberler Yaşam Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!

        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!

        İstanbul'da "Süper Mavi Dolunay" olarak isimlendirilen dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.08.2024 - 22:48 Güncelleme: 19.08.2024 - 22:50
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        Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" hayranlık uyandırdı.

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        İstanbul semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay görenleri mest etti.

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        Her zamankinden daha parlak görünen dolunay, eşsiz manzaralar oluşturdu.

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        Dolunayın kartpostallık görüntüsü havadan görüntülendi.

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        Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.

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