Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
İstanbul'da "Süper Mavi Dolunay" olarak isimlendirilen dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi
Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" hayranlık uyandırdı.
İstanbul semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay görenleri mest etti.
Her zamankinden daha parlak görünen dolunay, eşsiz manzaralar oluşturdu.
Dolunayın kartpostallık görüntüsü havadan görüntülendi.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.