Süpheli ölüm! AstraZeneca aşısı yaptırmıştı 0:00 / 0:00

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Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan İngiliz model Stephanie Dubois (39),AstraZeneca aşısı olduktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. 6 Mayıs'ta Kıbrıs'ın Baf kentinde Oxford-AstraZeneca aşısı yapıldıktan sonra "ciddi bir trombotik olay" ve "çok nadir" bir kan pıhtısı geçirdi.

The Sun'ın haberine göre, Dubois, aşılandıktan 12 gün sonra kolundaki morluğun fotoğrafını Facebook hesabında paylaştı.

14 Mayıs'ta solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılan Dubois, "İyi hissederek uyandım ve sonra bir saat içinde vücut titremelerim oldu, tüm eklemlerim tutuldu ve sürekli bir baş ağrısı ve baş dönmesi vardı ve nefes almak için mücadele ediyordum. Annem ve babam bana bakmaya geldi ve beni Covid testine götürdü, sonuç olumsuzdu ama yine de bu, sorunun ne olduğunu açıklamıyor. Belki de geçen hafta olduğum Covid aşısına uzun bir tepki gösteriyorum" dedi.

19 Mayıs'ta komaya giren Dubois, hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜNÜN COVID AŞISIYLA BAĞLINTILI OLUP OLMADIĞI DOĞRULANMADI

Dubois'in ölümünün Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından araştırılacağı açıklandı. Ancak ölümünün Covid aşısıyla bağlantılı olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Geçtiğimiz ay Avrupa İlaç Ajansı, sıra dışı kan pıhtılaşmasının AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid aşısının nadir görülen bir yan etkisi olarak kaydedilmesi gerektiğini açıklamıştı.