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“Sürdürülebilirliği ülkemiz için kalkınma modeline dönüştürmeliyiz”

"Sürdürülebilirlik Liderleri 50" etkinliğinde konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın, sürdürülebilirliğin sadece çevresel değil, sosyal ve yönetsel konuları da kapsayan çok boyutlu bir alan olduğunu söyledi. Yalçın, “Hep birlikte etki alanlarımız içerisinde sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımları ülkemiz için bir kalkınma modeline, tüm şirketler için mutlak bir iş modeline, bireyler için ise yaşam biçimi haline dönüştürmemiz gerekiyor” dedi

“Sürdürülebilirliği ülkemiz için kalkınma modeline dönüştürmeliyiz”
HABERTURK.COM

İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenen “Daha İyi Bir Dünya İçin” temalı Sürdürülebilirlik Liderleri Zirvesi'nin açılış konuşmasını Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Başkanı Gamze Yalçın yaptı.

Yalçın, konuşmasında sürdürülebilirliğin kadınların ekonomiye etkin katılımından dijital dönüşüme, su ve gıda güvenliğinden tarımda sürdürülebilirliğe, yeşil dönüşümden eğitimde fırsat eşitliğine, göçlerden iklim adaletine kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesinde finans sektörünün önemli bir role sahip temel itici güç olduğunun altını çizen Yalçın, “Reel sektörün ana finansman kaynağı olan bankalar da kredilendirme süreçleri vasıtasıyla hedeflenen tüm sektörleri dönüştürme gücünü elinde bulunduruyor. Biz de bu bilinç ve sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

KADIN İŞLETMECİLERE 100 MİLYAR TL FİNANSMAN HEDEFİ

2026 yılına kadar 300 milyar TL tutarında sürdürülebilir finansman sağlayarak ekonominin dönüşümüne katkıda bulunmayı taahhüt ettiklerini anımsatan Yalçın, “Kadının Güçlenmesi Bildirgesi” ile kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman sağlama hedefiyle kadınların iktisadi yaşamda daha aktif olmalarına yönelik desteklerini ortaya koyduklarını vurguladı.

"GÜNÜMÜZ DİNAMİKLERİNDE VE GELECEKTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK"

Gamze Yalçın, açılışın ardından “Günümüz Dinamiklerinde ve Gelecekte Sürdürülebilirlik” başlıklı panelin moderatörlüğünü gerçekleştirdi.

Panelde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Düzenleme Dairesi Başkanı Başak Yetişen Teker, Türkiye’de sürdürülebilir finans uygulamalarına ilişkin bilgi verdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Ülke Başkan Vekili Şule Kılıç, uluslararası finansal kuruluşların bu alanda Türkiye’ye sağlayabileceği fonlara ilişkin görüşlerini paylaşırken, Şubat ayında yaşanan depremlerin ardından bölgeye 1,5 milyar Euro yardım yaptıklarını söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Finans Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Güler Aras ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Recep Bildik ise güncel sürdürülebilirlik raporlama çerçeveleri ve standartlara ilişkin paylaşımlarda bulundu.

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