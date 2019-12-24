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Kadın beslenmesi üzerine yapılan bir araştırma, kan şekerini yükselten yiyeceklerin uykuyu vurduğunu ortaya koydu. İngiliz gazete Daily Mail'e göre; çalışma, rafine karbonhidrat tüketen kişilerde uykusuzluk gelişme olasılığının yüzde 16 daha fazla olduğunu tespit etti. Bunun sebebi ise şöyle açıklanıyor; kan şekerinin yükselmesi, uyumaya engel olacak hormonları harekete geçiriyor.

Araştırmaya göre; çok fazla tatlı ve beyaz ekmek yiyenlerin uykusuzluktan muzdarip olmaları daha olası.

1960'lı yılların ortalarında 50.000'den fazla kadının tuttuğu gıda günlükleri üzerinde yapılan bir çalışma ise, işlenmiş tahıllar ve şekerin uykuyu kaçırma durumu ile bağlantılı olduğu ortaya konmuştu.

New York'taki bilim insanları, çok fazla şeker tüketmenin kan şekeri seviyelerini değişken hale getirebileceğini öne sürerek, vücudun insanları uyanık tutan hormonları serbest bıraktığını kaydetti.

Uzmanlar, uyku kaybının ise insanları daha fazla yemek yemeye ittiğini vurguladı.