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Haberler Sağlık Sürekli Burun Tıkanıklığı Neden Olur? Burnum Sürekli Tıkalı Ne Yapmalıyım?
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Sürekli burun tıkanıklığı neden olur? Burnum sürekli tıkalı ne yapmalıyım?

Burun dokularını tahriş eden sebeplerden kaynaklanan burun tıkanıklığının çoğu zaman üzerinde durmayız. Oysaki hemen hemen hepimizin çok sık yaşadığı bu durum bir süre sonra kronik hale gelebilir.

Sürekli Burun Tıkanıklığı Neden Olur? Burnum Sürekli Tıkalı Ne Yapmalıyım?
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Kronik hale gelen burun tıkanıklığının altında birden fazla sebep yatabilir. Alerjiden viral enfeksiyonlara, burun eğriliğinden geniz eti büyümesine kadar farklı nedenlerle baş gösteren burun tıkanıklığının nedenini tam olarak öğrenmek için bir hekime başvurmak gerekiyor. Sürekli burnum tıkalı ne yapmalıyım, sürekli burun tıkanıklığı neden olur, burundan nefes alamamak nelere sebep olur, tek taraflı burun tıkanıklığı neden olur, burun tıkanıklığı belirtileri nelerdir? İşte, sürekli burun tıkanıklığı hakkında merak edilen sorular ve detayları…

Sürekli Burnum Tıkalı Ne Yapmalıyım?

Burun tıkanıklığı kısa süreli sürdüğünden dolayı genellikle ciddiyete alınmaz. Aklımıza soğuk algınlığı ya da alerji semptompları gelir. Ancak geçmeyen, inatçı burun tıkanıkları yaşam kalitemizi sekteye uğratacağından dolayı bir süre sonra rahatsızlık verecek hale gelmektedir. Kronik olarak burun tıkanıklığı sorunu yaşayanların ne yapacakları konusunda kafaları karışıktır. Eğer burun tıkanıklığı herhangi bir gerileme göstermiyorsa bir kulak burun boğaz doktoruna muayene olmanızı öneririz. Burun tıkanıklığına sebep olacak belli başlı rahatsızlıklar vardır. Bunlar:

  • Geniz eti büyümesi
  • Burun eti büyümesi
  • Deviasyon(Burun eğriliği)
  • Nazal polip
  • Kronik sinüzit
  • Alerjik rinit

Alerjen maddelere karşı duyarlıysanız alerjik rinit problemi baş gösterebilir. Bunu için hangi maddelere duyarlı olduğunuzu belirleyen alerji testleri vardır. Deri Pick testi olarak adlandırılan bu testlerle hangi etkenlere karşı alerjiniz olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu alerjen maddelerden mümkün olduğunca kaçınmanız gerekir. Alerjik rinit için bir diğer tedavi metodu steroid burun spreyleri ve antihistaminik haplardır. Ancak burun tıkanıklığı, burun eğriliği ya da geniz eti büyümesinden kaynaklanıyorsa kalıcı çözüm için cerrahi operasyonlar gerekir.

Sürekli Burun Tıkanıklığı Neden Olur?

Burun tıkanıklığının kısa periyotlarda kendini göstermesi normal olarak kabul edilir ancak sürekli olarak devam eden burun tıkanıklıklarının altında farklı etkenler yatabilir. Peki, kronik burun tıkanıklığının nedenleri nelerdir? Geçmeyen burun tıkanıklıklarının başlıca nedenleri; burnun yapısal problemleri, burun içinde oluşan et ve kitleler, özellikle hamilelik döneminde yaşanan hormonal değişiklikler ve alerjik rinit yani saman nezlesidir.

Burundan Nefes Alamamak Nelere Sebep Olur?

Burun tıkanıklığında solunum engellendiği için ağzımızdan nefes alıp vermeye başlarız. Burun kanalları mukuslu bir yapıya sahiptir. Ancak ağzımızda bu yapı olmadığından dolayı bir süre sonra ağız kuruluğu baş gösterir ve soluduğumuz hava yeterince temizlenmeden akciğerlere ulaşır. Kandaki oksijen seviyesi düşerek organlara daha az oksijen gitmesine sebep olur. Vücuttaki oksijen azlığı doku hasarına sebebiyet verir ve buna bağlı olarak çeşitli rahatsızlıklar baş göstermeye başlar. Kalp oksijen eksikliğini tamamlamak için daha fazla çalışmaya başlar. Bu da kalbi uzun vadede yorarak ritim bozukluğu, hipoksi ve kalp büyümesi gibi hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Oksijen azlığından en çok etkilenen bir diğer organ şüphesiz ki akciğerlerdir. Burun tıkanıklığının oksijen azlığına sebebiyet vermesi kronik akciğer hastalığına kadar götürebilir.

Tek Taraflı Burun Tıkanıklığı Neden Olur?

Tek taraflı burun tıkanıklığı birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Sabahın ilk saatlerinde, yatar pozisyonda ya da mevsim geçişlerinde görülebilir. Her ne kadar farklı zaman dilimlerinde baş gösterse de tek taraflı burun tıkanıklığının belli başlı nedenleri vardır. Bunlar:

  • Burun eğriliği (Septum Deviasyonu)
  • Konka(burun eti) şişmesi
  • Viral ve üst solunum yolu enfeksiyonları
  • Burun eti büyümesi
  • Alerjik rinit(saman nezlesi)
  • Hormonal değişiklikler
  • Tümör

Burun Tıkanıklığı Belirtileri

Kronik burun tıkanıklığı solunum sistemi yönünden problemli bir durum teşkil etmektedir. Vücudumuz ise bu probleme karşı bir takım belirtiler göstermektedir. İşte, özellikle uyku saatlerinde daha da belirginleşen burun tıkanıklığının belirtileri:

  • Geceleri ağzı açık uyuma
  • Horlama
  • Ağızdan solunuma bağlı olarak ağız kuruluğu
  • Burunda kaşıntı ve kuruluk
  • Burun akıntısı
  • Baş ağrısı
  • Sürekli devam eden yorgunluk
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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