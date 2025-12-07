Sürekli üşümenizin sebebi kış değil kansızlık olabilir: İşte kansızlığa iyi gelecek 5 besin!
Kış aylarında sürekli üşümek çoğu kişinin yaşadığı bir durum. Ancak soğuk hava kadar, vücudun demir eksikliği nedeniyle ısınamaması da önemli bir neden olabilir. Kansızlık belirtileri bazen o kadar hafif başlar ki uzun süre fark edilmeyebilir. Demir depolarını güçlendiren besinlerle bu tabloyu kontrol altına almak mümkündür. İşte detaylar haberimizin devamında…
El ve ayakları sürekli buz kesen, yorgunlukla mücadele eden birçok kişi sorunun mevsimden kaynaklandığını düşünür. Oysa demir eksikliği anemisi, üşüme hissinin en yaygın nedenlerinden biridir. Doğru besinlerle desteklenen bir beslenme düzeni, demir seviyelerini doğal şekilde yükseltmeye yardımcı olur. Detayları sizin için derledik…
KANSIZLIK NEDİR VE NEDEN ÜŞÜTÜR?
Demir eksikliği anemisi, vücudun yeterince hemoglobin üretememesi sonucu ortaya çıkar. Hemoglobin düştüğünde dokulara taşınan oksijen azalır ve bu durum sürekli üşüme, halsizlik, çarpıntı, baş dönmesi gibi belirtilere yol açar.
Özellikle kadınlarda sık görülen bu durum, çoğu zaman ihmal edildiği için ilerleyebilir. Demir eksikliğini yönetmenin en temel yolu ise doğru besinleri düzenli olarak tüketmektir.
KIRMIZI ET VE BALIK: EN ETKİLİ HEME DEMİR KAYNAKLARI
Vücudun en hızlı emdiği demir türü heme demirdir ve hayvansal kaynaklarda bulunur. Özellikle kırmızı et, hindi, tavuk, ton balığı, sardalya, karides ve istiridye gibi deniz ürünleri demir seviyelerini yükseltmede güçlü etkiye sahiptir.
Ancak kırmızı et tüketiminin haftada birkaç porsiyonu geçmemesi önerilir. Demir emilimini artırmak için bu besinlerin yanında C vitamini içeren gıdalar tüketmek emilimi güçlendirir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: BİTKİSEL DEMİRE DOĞAL TAKVİYE
Ispanak, pazı, kara lahana, brokoli ve kuşkonmaz gibi sebzeler non-heme demir içerir. Emilimi hayvansal demire göre daha düşük olsa da, C vitamini ile birlikte tüketildiğinde etki belirgin şekilde artar. Bu nedenle sebzeleri limonla tüketmek, bitkisel demirden en iyi şekilde yararlanmayı sağlar.
KURU MEYVELER VE BAKLAGİLLER: PRATİK VE GÜÇLÜ DEMİR DESTEĞİ
Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru erik ve incir demir açısından zengindir. Ara öğünlerde kolayca tüketilebilirler. Bunun yanında mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya ve soya ürünleri hem demir hem de protein sağlar. Bitkisel ağırlıklı beslenenler için ideal demir kaynaklarıdır.
KURUYEMİŞLER VE TOHUMLAR: KÜÇÜK PORASYONDA YÜKSEK DEMİR
Badem, kaju, Antep fıstığı, çam fıstığı, kabak çekirdeği ve susam (tahini dahil) demir yönünden dikkat çeken seçeneklerdir. Öğünlere eklemek veya atıştırmalık olarak tüketmek, günlük demir alımını kolayca artırır.
*Herhangi bir alerjik hassasiyetiniz ya da rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz
Kaynak: VeryWell Health, Mayo Clinic, Vinmec