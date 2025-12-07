Sürekli üşümenizin sebebi kış değil kansızlık olabilir: İşte kansızlığa iyi gelecek 5 besin!

El ve ayakları sürekli buz kesen, yorgunlukla mücadele eden birçok kişi sorunun mevsimden kaynaklandığını düşünür. Oysa demir eksikliği anemisi, üşüme hissinin en yaygın nedenlerinden biridir. Doğru besinlerle desteklenen bir beslenme düzeni, demir seviyelerini doğal şekilde yükseltmeye yardımcı olur. Detayları sizin için derledik…

KANSIZLIK NEDİR VE NEDEN ÜŞÜTÜR?

Demir eksikliği anemisi, vücudun yeterince hemoglobin üretememesi sonucu ortaya çıkar. Hemoglobin düştüğünde dokulara taşınan oksijen azalır ve bu durum sürekli üşüme, halsizlik, çarpıntı, baş dönmesi gibi belirtilere yol açar.

Özellikle kadınlarda sık görülen bu durum, çoğu zaman ihmal edildiği için ilerleyebilir. Demir eksikliğini yönetmenin en temel yolu ise doğru besinleri düzenli olarak tüketmektir.

KIRMIZI ET VE BALIK: EN ETKİLİ HEME DEMİR KAYNAKLARI

Vücudun en hızlı emdiği demir türü heme demirdir ve hayvansal kaynaklarda bulunur. Özellikle kırmızı et, hindi, tavuk, ton balığı, sardalya, karides ve istiridye gibi deniz ürünleri demir seviyelerini yükseltmede güçlü etkiye sahiptir.

Ancak kırmızı et tüketiminin haftada birkaç porsiyonu geçmemesi önerilir. Demir emilimini artırmak için bu besinlerin yanında C vitamini içeren gıdalar tüketmek emilimi güçlendirir.