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Sürekli uyumak istemenin ardında bu hastalık yatıyor olabilir!

Günlük 7-8 saatlik uyku ihtiyacınızı aldığınız halde hala uykulu hissediyorsanız altında yatan başka nedenler olabilir. Uzun saatler çalışmak, verimli uykuyu alamamak veya vitamin eksiklikleri gibi durumlar sürekli uyku halini devam ettiriyor olabilir. Ancak tüm bunların dışında 'Hipersomnia' adı verilen aşırı uykusuzluk durumu sürekli uyku halinizi tetikliyor olabilir.

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  • Sürekli uyuma isteği neden olur, psikolojik mi? Uyudukça uyuma isteği ardında hipersomnia yatıyor olabilir!

    HİPERSOMNİA NEDİR?

    Sürekli uyuma isteği bazı dönemler de uzun süreli çalışma saatlerinden, uyku sırasında verimli uykuyu alamamaktan veya vitamin eksikliğinden kaynaklanabilir. 

    Birincil veya ikincil durum olarak ikiye adlandırılan hipersomnia tıbbi durumlardan kaynaklanır. Hipersomnia belirtisi olan kişiler gün içerisinde çalışmakta zorlanabilirler, yorulurlar ve konsantrasyonları dağılır.

     
  • Sürekli uyuma isteği neden olur, psikolojik mi? Uyudukça uyuma isteği ardında hipersomnia yatıyor olabilir!

    Uzmanlara göre birincil 'Primer Hipersomnia' başka tıbbi durumlardan ortaya çıkabilir ve yoğun olarak aşırı yorgunluk hissedilir.

    İkincil hipersomnia ise uyku apnesi, parkinson hastalığı, böbrek yetmezliği ve kronik yorgunluk ile beraber görülebilir. Geceleri zayıf uyku uyumak gündüzleri daha yorgun hissetmenize neden  olur.

     
  • Sürekli uyuma isteği neden olur, psikolojik mi? Uyudukça uyuma isteği ardında hipersomnia yatıyor olabilir!

    Uzmanlar hipersomnia ile gündüzleri ani uyku ataklarına neden olan nörolojik durum olan narkolepsi ile karıştırılmaması gerektiğini söylüyor.

    Hipersomnia'da insanlar uyanık kalabilir ancak yorgun hissederler. 

     
  • Sürekli uyuma isteği neden olur, psikolojik mi? Uyudukça uyuma isteği ardında hipersomnia yatıyor olabilir!

    SÜREKLİ UYKU HALİ NEDEN OLUR?

    Birincil hipersomnia, uyku ve uyanma işlemlerini yerine getiren beyin fonksiyonlarında yaşanan sorunlardan dolayı oluşuyor.

    İkincil hiperspmnnia ise yorgunluğa ve yetersiz uykuya neden olan durumlar sonucunda görülür. Örnek olarak uyku apnesi olan veya geceleri sürekli burnu tıkandığı için rahat uyuyamayan insanlar da hipersomnia görülür. 
  • Sürekli uyuma isteği neden olur, psikolojik mi? Uyudukça uyuma isteği ardında hipersomnia yatıyor olabilir!

    HİPERSOMNİA TEDAVİSİ

    Nedenine bağlı olarak tedavi türü de değişebilir. Narkolepsiye yönelik birçok ilaç hipersomnia tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçlar daha uyanık hissetmenize yardımcı olur.

    Fakat asıl tedavi edilmesi gereken nokta neden uyuyamadığınızdır. Uyku probleminiz için doğru tedavi uygulandıktan sonra herhangi ek bir ilaca ihtiyaç duymadan hipersomnia rahatsızlığını aşabilirsiniz.

     
  • Sürekli uyuma isteği neden olur, psikolojik mi? Uyudukça uyuma isteği ardında hipersomnia yatıyor olabilir!

    Yaşam tarzınızda yapacağınız önemli değişiklikler veya uyku düzeninizi bozan problemi gidererek, enerji seviyenizi yükseltebilirsiniz.

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