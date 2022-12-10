Sürekli uyumak istemenin ardında bu hastalık yatıyor olabilir!

HİPERSOMNİA TEDAVİSİ

Nedenine bağlı olarak tedavi türü de değişebilir. Narkolepsiye yönelik birçok ilaç hipersomnia tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçlar daha uyanık hissetmenize yardımcı olur.

Fakat asıl tedavi edilmesi gereken nokta neden uyuyamadığınızdır. Uyku probleminiz için doğru tedavi uygulandıktan sonra herhangi ek bir ilaca ihtiyaç duymadan hipersomnia rahatsızlığını aşabilirsiniz.