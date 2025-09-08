Habertürk
        Haberler Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife el Durubi, İdlib Üniversitesi'nden mezun oldu | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife el Durubi, İdlib Üniversitesi'nden mezun oldu

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife el Durubi, İdlib Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 03:59 Güncelleme: 08.09.2025 - 03:59
        Şara'nın eşi mezun oldu
        İdlib Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Şara’nın katılımıyla "Zafer ve Kurtuluş" mezunları için tören düzenlendi.

        Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Latife el Durubi, diplomasını Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan aldı.

        Düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Latife el Durubi, eğitim hayatında kendisine destek olan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teşekkür etti.

        Durubi, "İlmin önemine inanan ve bir kadın, bir eş ve bir ilim talebesi olarak bana ilk destek olan Sayın Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya özel teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili anne ve babam, rızanız ve içten dualarınız en zor anlarda bana yol gösteren bir ışık oldu. Her Suriyeli anneye, evladını kaybedip torunlarını okullara gönderenlere, yolunu tamamlayamayıp vatanı bize emanet eden her şehide, bu başarı sizindir, yalnızca sizindir." ifadelerini kullandı.

        Latife el Durubi, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Evet, biz hayata layığız, sevince layığız, geleceğimizi kendi ellerimizle yazmaya layığız. Bırakalım bu gün yeni bir başlangıç, bir sonun habercisi olsun."

