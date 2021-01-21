Suriye'de kampta yaşayan aile, görme engelli dört çocuğunun tedavi olmasını istiyor

AA

Yedi kişilik aile, Beşşar Esed rejimi ve destekçileri ile terör örgütü YPG/PKK'nın saldırıları nedeniyle 2016 yılında Halep'in Deyr Hafir ilçesinden göç etmek zorunda kalarak Türkiye sınırında bulunan Azez’in Şemarık kampına sığındı.

Kampta 9 metrekarelik çadırda yaşam mücadelesi veren aile, çocuklarının diğer çocuklar gibi görmesini istiyor.

Baba Cuma Hemas, AA muhabirine yaşadıkları zorlu şartları anlatarak "2016 yılında Esed rejimi saldırıları sonrası doğup büyüdüğüm evi terk etmek zorunda kaldım. Daha sonrasında YPG/PKK saldırıları nedeniyle geri dönüş yapamadım." dedi.

Hemas, "4 yıldır aynı kampta, aynı çadırda görme engelli 4 çocuğum, eşim ve annemle yaşıyorum. Rahatsızlığım sebebiyle iş de bulamıyorum. Bölgede iş imkanı oldukça az. Yardımlarla yaşamımızı sürdürüyoruz. Tek isteğim doğuştan görme engelli çocuklarımın tedavi olması ve diğer çocuklar gibi eğlenebilmeleri." ifadelerini kullandı.

Kamp hayatının ve tek çadırda yaşamanın çok zor olduğunu belirten Hemas, "Doğduğum, büyüdüğüm yerlere dönüp düzgün bir hayat yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Gözleri görmeyen 11 yaşındaki Fadile Hemas da "Ailemin yardımıyla yaşıyorum. Kardeşlerimi görebilmek ve kimsenin yardımı olmadan yürümek istiyorum." dedi.

Engelli çocukların babaannesi Üm Cuma da "Torunlarımı bu şekilde görmekten dolayı üzülüyorum. Kampta yaşam şartları zor. Tedavi olma imkanları varsa görmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.