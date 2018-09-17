İç savaş boyunca ilk defa yapılan yerel seçimler, ülkenin rejim hakimiyetindeki yaklaşık yüzde 59'luk kısmında düzenlendi.

Dün 08.00'de başlayan seçim, planlananın aksine, 17.00 yerine 00.00'da sona erdi.

Adaylar, rejimin mensup olduğu Baas Partisi'nden ya da parti ile yakın ilişkideki kişilerden oluştu.

Rejim, kontrolündeki yerleşimlerde görev yapan memur, asker ve güvenlik güçlerini işten çıkarmakla tehdit ederek sandığa gönderdi.

Buna rağmen katılım oldukça düşük kaldı.

YPG/PKK BÖLGESİNDE DE SANDIK KURULDU

Rejim, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke ilinde de sandık kurdu.

YPG/PKK, geçen ay aday olan Arapları alıkoyduktan sonra serbest bırakmıştı. Dünkü seçimde bölgede rejim ve YPG/PKK arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadığı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) verilerine göre, 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta, halen 5 milyon 598 bin kişi mülteci, 6 milyon 600 kişi yerinden edilmiş durumda.

Seçim kararında, rejimin ülkenin orta kesimindeki Humus ili, başkent Şam, Ürdün ve İsrail sınırında yeniden hakimiyet sağlaması etkili olmuştu.

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