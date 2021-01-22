Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki kampta 15 günde 12 cinayet!

AA

Birleşmiş Milletler (BM),terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolüne bırakılan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda, 1-16 Ocak'ta 12 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, kampta halen 62 bin kişinin barındığını aktardı.

"Hol, Suriye'deki mülteciler ve ülke içinde yerlerinden edilmiş insanların kaldığı en büyük kamp." diyen Laerke, kamp nüfusunun yüzde 80'den fazlasının insani yardım ve koruma için kampa kaçan kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

Laerke, Hol Kampı'nda, 1-16 Ocak 2021'de Suriyeli ve Iraklı 12 kişinin öldürüldüğüne dair BM'nin raporlar aldığı bilgisini paylaştı.

Cinayete kurban gidenlerden birinin Iraklı kadın mülteci olduğunu belirten Laerke, "şiddet saldırılarında" bir kişinin de ciddi şekilde yarandığını kaydetti.

Laerke, kamptaki cinayetlerin, BM'nin kamp sakinlerine "kritik insani yardımları" ulaştırması adına büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı, saldırıları kimin düzenlediğine açıklık getirmedi.

"YPG/PKK" YERİNE 'KÜRT BİRLİKLERİ' İFADESİ KULLANILDI

AA muhabirinin, "Pek çok BM kuruluşu yıllardır Hol Kampı'nda insan hakları ihlalleri yapıldığına ve insani durumun çok kötü olduğuna dair açıklamalar yapıyor fakat hiçbir iyileşme olmadı. Bu kampı kim kontrol ediyor?" sorusu üzerine Laerke, "Kamp, Kürt birlikleri tarafından kontrol ediliyor." ifadesini kullandı.

"Laerke, "Kürtlerle kastınız YPG/PKK mı? Kullandığınız terimi açıklığa kavuşturabilir misiniz?" sorusu üzerine, "Kampın güvenliğini kontrol eden mercileri, öncelikle kamp sakinlerinin ve orada çalışan insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz." yanıtını vermekle yetindi.

YPG/PKK'nın, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta yaşanan insani drama ilişkin pek çok BM raporu yayımlandı.

BM yetkilileri YPG/PKK'nın ismini zikretmemekte ısrar ediyor. Genellikle kampı kimin kontrol ettiğine dair isim verilmezken üstü kapalı dil kullanılıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolüne bırakılan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda, yaklaşık 50 ülkeden DEAŞ üyesi ve aileleriyle çatışmalardan kaçan çok sayıda sivilin kaldığı biliniyor.