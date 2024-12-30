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        Haberler Dünya Suriye'den Suudi Arabistan'a ziyaret | Dış Haberler

        Suriye'deki yeni yönetimin dışişleri bakanı Suudi Arabistan'a gidecek

        Suriye'de kurulan Geçiş Hükûmetinin dışişleri bakanı olarak atanan Esaad Hasan Şeybani, ilk yurt dışı diplomatik temasını Suudi Arabistan'da gerçekleştirecek. Suudi Arabistan'dan ziyaret daveti aldıklarını açıklayan Hasan Şeybani, davete memnuniyetle icabet edeceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 18:08 Güncelleme: 30.12.2024 - 18:08
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        Suriye'den Suudi Arabistan'a ziyaret
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        Suriye Geçiş Hükûmeti dış politikada önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce Birleşik Krallık, ABD ve Almanya gibi önemli Batılı devletlerin diplomasi heyetleri ile görüşmeler gerçekleştiren Geçiş Hükûmeti Arap Dünyası ile de ilişkilerini geliştirmeye hazırlanıyor.

        Geçiş Hükûmeti tarafından dışişleri bakanı olarak atanan Esaad Hasan Şeybani, Mısır ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini açıklamış ve Arap Dünyası ile ilişkileri geliştirmek adına ilk adımı atmıştı. Mısır'dan sonra Suudi Arabistan da Suriye Geçiş Hükûmeti ile ilişkilerin tesis edilmesi adına bir adım attı.

        Hasan Şeybani'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Suriye Geçiş Hükûmetine bir ziyaret daveti gönderdi. Hasan Şeybani, davetten ötürü memnuniyet duyduklarını açıklayarak davete icabet edeceklerini iletti.

        Şeybani "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan tarafından tarafımıza iletilen daveti memnuniyetle karşılıyor ve kabul ediyoruz. Ülkemizi ilk defa yurt dışında temsil edeceğim. Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizle her türlü alanda stratejik ilişkiler geliştirmeyi umuyoruz." dedi.

        Suriye Geçiş Hükûmeti, 30 Aralık günü de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yı kabul etti ve bir görüşme gerçekleştirdi.

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