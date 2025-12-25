Habertürk
        Suriye Enformasyon Bakanlığı iddiaları yalanladı | Dış Haberler

        Suriye Enformasyon Bakanlığı, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile anlaşmaya varıldığına dair iddiaları yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 17:36 Güncelleme: 25.12.2025 - 18:52
        Suriye Enformasyon Bakanlığı, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile anlaşmaya varıldığı iddialarını yalanladı.

        Suriye Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubada Kojan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Katar merkezli "Syria" televizyon kanalında yayımlanan, Şam hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

        Kojan, "(SDG ile) İletişim şu anda durmuş durumda. Paylaşılan rakamlar temenni ve beklentiye daha yakın. Medya kuruluşları yanlış ve yanıltıcı bilgiler yayımlamaktan kaçınmalıdır." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçenekler SDG için daraldı ve 10 Mart'ta Türkiye ve ABD gibi ağırlığı olan ülkelerin huzurunda imzaladığı mutabakata uymamasının sorumluluğunu taşımak zorunda." ifadesini kullandı.

        Paylaşımında zaferin birinci yıl dönümü kutlamalarının, ülkede yeni döneme yönelik iç bütünleşmeyi ve uluslararası düzeyde yeni Suriye'ye gösterilen desteği açıkça ortaya koyduğunu belirten Zeydan, "Bu sürecin başlığı: Gerçek yatırım; inşa ve kalkınmadadır." dedi.

