        Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan Haseke açıklaması | Dış Haberler

        Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan Haseke açıklaması

        Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke ilinde YPG/SDG terör örgütü unsurları tarafından katliam yapıldığına ilişkin haberlerin ardından gerekli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 02:00 Güncelleme: 19.01.2026 - 02:02
        Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan Haseke açıklaması
        Suriye İçişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Haseke ilinde meydana geldiği bildirilen katliam haberlerinin büyük bir endişe ve ciddiyetle takip edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "alınan bilgilerin doğrulanması için yetkili birimlerin derhal gerekli soruşturmalara başladığı" kaydedildi.

