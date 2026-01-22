Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: "SDG her zaman DEAŞ meselesini istismar etti" | Dış Haberler

        Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: "SDG her zaman DEAŞ meselesini istismar etti"

        Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, terör örgütü YPG/SDG'nin her zaman DEAŞ meselesini istismar ettiğini ve DEAŞ'ın varlığının bu örgütün varlığının ve finansmanının devamı anlamına geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:34 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "SDG her zaman DEAŞ meselesini istismar etti"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan Baba, Suriye ordusunun kısa zamanda büyük ilerleme kaydettiğini, çok geniş bir bölgeyi özgürleştirdiğini ve halka hizmet sunacak kurumlardan mahrum bırakılan bölgelere devleti geri getirdiğini belirtti.

        Suriye ordusunun kontrolüne geçen bölgelere, çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş vatandaşların hızla geri döndüğünü kaydeden Baba, bu bölgelerde dükkanların yeniden açıldığını ve hayatın normale döndüğünü aktardı.

        Ordu ile savaşanların yalnız Suriyeliler olmadığına ve YPG/SDG'nin karar alıcı unsurunun terör örgütü PKK olduğuna dikkati çeken Baba şunları kaydetti:

        REKLAM

        "SDG şu anda Suriyeli olmayan grupların hakimiyeti nedeniyle iç bölünme yaşıyor. İranlı ve Türk figürlerden oluşan PKK'nın fraksiyonları sözde Kürt davası adına SDG içindeki Suriye fraksiyonuna hükmediyor ve karar alma gücünü gasbediyor.

        Her türlü uluslararası ve olumlu arabuluculuğu engelliyorlar. Ulaşılan her türlü anlaşmayı engelliyorlar. Çünkü PKK geri kalmış, 1960'lardaymış gibi yaşıyor ve Kürt veya Irak kanının önemini umursamıyor."

        "SDG HER ZAMAN DEAŞ MESELESİNİ İSTİSMAR ETTİ"

        YPG/SDG'nin DEAŞ'lı mahkumlar konusunu sürekli istismar ettiğini söyleyen Baba şu ifadeleri kullandı:

        "Uluslararası koalisyonun bir parçası olduklarını ve terörizmle mücadele ettiklerini iddia ediyorlar. Aksine hep söylediğim gibi SDG her zaman DEAŞ meselesini istismar etti, çünkü DEAŞ'ın varlığı bu örgütün varlığının ve finansmanının devamı anlamına geliyor.

        Örneğin, Şeddadi Hapishanesi'nde yaklaşık 120 DEAŞ üyesi mahkum serbest bırakıldı. Allah'ın izniyle, birkaç saat içinde onların dörtte üçünden fazlasını yakaladık ve aramalar devam ediyor."

        Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye halkının kaynaklarını çalıp, uyuşturucu ve silah kaçakçılığında kullandığını söyleyen Baba, "Suriye halkının petrol parası çalındı. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığına aktarıldı. SDG'nin bu kadar çabuk çökmesinin en önemli nedenlerinden biri budur." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigorta Sayfası - 21 Ocak 2026 (BES Yatırımcısına Ne Kazandırıyor?)

        BES yatırımcısına ne kazandırıyor? BES'te katılımcı sayısı ne? BES fonları 2025'i nasıl geçirdi? BES'te devlet katkısı ne sağlıyor? BES'te 2026 beklentisi ne? Sigorta Sayfası'nda Rahim Ak sordu; FİBA Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?