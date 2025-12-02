Habertürk
        Suriye ile anlaşma için şart koştu | Dış Haberler

        Suriye ile anlaşma için şart koştu

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile anlaşmaya varabileceklerini ifade ederken, başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılmasını şart olarak öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 19:24 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:32
        
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılması şartını öne sürdü.

        Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunun 28 Kasım'da Suriye'nin güneyinde Beyt Cin beldesine düzenlediği baskında çıkan çatışmada yaralanan askerleri kaldıkları hastanede ziyaret etti.

        "İyi niyet ve anlayışla Suriyelilerle bir anlaşmaya varmamın mümkün olduğunu" söyleyen Netanyahu, ancak "ilkelerini de korumakta kararlı olduklarını" savundu.

        Suriye ile anlaşma için İsrail'in işgali altındaki Cebel-i Şeyh (Hermon) Dağı'nın çevresi ve zirvesi dahil olmak üzere Şam'dan güneydeki tampon bölgeye kadar olan yerlerin silahsızlandırılmasını şart koşan Netanyahu, İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini söyledi.

        Netanyahu'nun Suriye ile anlaşma çıkışının ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.

        ABD'nin arabuluculuğunda, İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için müzakereler yapılsa da bir sonuç alınamamıştı.

        *Fotoğraf: EPA/ALEX KOLOMOISKY, temsilidir

