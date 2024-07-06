Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunan bir kişi daha yakalandı | Dış Haberler

Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunan bir kişi daha yakalandı | Dış Haberler

Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunan bir kişi daha yakalandı Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyona ilişkin olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölgede amansız takibi sürüyor. MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Azez'de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı

Anadolu Ajansı Giriş: 06.07.2024 - 22:49 Güncelleme: 06.07.2024 - 22:53 facebook

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