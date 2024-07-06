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        Haberler Dünya Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunan bir kişi daha yakalandı | Dış Haberler

        Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunan bir kişi daha yakalandı

        Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyona ilişkin olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölgede amansız takibi sürüyor. MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Azez'de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 22:49 Güncelleme: 06.07.2024 - 22:53
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        Suriyenin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlardan bir kişi daha Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yürüttüğü çalışmayla yakalandı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 30 Haziranda Kayseride ve bazı illerde mültecilere yönelik olaylar sonrasında, Suriyenin kuzeyinde Türkiyeyi hedef alan provokasyonlar yaşandı.

        Bu olaylar sırasında Türk bayrağına saldıran, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Azezde yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.

        Türk bayrağına saldırıda bulunan şüpheli, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim." ifadesini kullandı.

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        #MİT
        #Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade
        #haberler
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