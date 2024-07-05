Türk bayrağına saldıranlar yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 30 Haziran'da Kayseri'de ve bazı illerde mültecilere yönelik olaylar sonrasında Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar yaşandı.

Bu olaylar sırasında Türk bayrağına saldıran, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları ile emniyet güçleri çalışma başlattı.

TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Suriyenin kuzeyinde Türkiyeye yönelik provokasyonlarda yer alan iki şüpheli de verdikleri ifadede, Türkiyeden ve Türk halkından özür diledi.

Yakalanan şüpheli, ifadesinde, "Ben ve kardeşim Kayseride yaşanan olaylardan dolayı etkilenerek bu yanlışı yaptık, maksadımız Türk halkını kötülemek değildi. Bizim Türk halkı ile hem dini hem de ırki bağlarımız var. Türk halkı milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Tekrar Türk hükümetinden özür diliyorum." dedi.

Şüpheliler, Suriye Geçici Hükümeti dahil birçok kurumun kendileriyle iletişime geçerek hatalı olduklarını belirttiklerini anlattı.