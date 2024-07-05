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        Haberler Gündem Güvenlik Türk bayrağına saldıranlar yakalandı - Son Dakika Haberleri

        Türk bayrağına saldıranlar yakalandı

        Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü çalışmayla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 23:34 Güncelleme: 05.07.2024 - 23:52
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        Türk bayrağına saldıranlar yakalandı
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        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 30 Haziran'da Kayseri'de ve bazı illerde mültecilere yönelik olaylar sonrasında Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar yaşandı.

        Bu olaylar sırasında Türk bayrağına saldıran, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları ile emniyet güçleri çalışma başlattı.

        "ÇOK PİŞMANIM"

        Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriyenin El Bab şehrinde Türk bayrağına saldırıda bulunan 17 yaşındaki şüpheli yakalandı.

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        Türk bayrağı önünde özür dileyerek bayrağı öpen şahıs, "Türk bayrağına saldırdım, çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Güvenlik güçleri, şüpheliyi azmettirenlerin de yakalanması için çalışma başlattı.

        TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİ

        Suriyenin kuzeyinde Türkiyeye yönelik provokasyonlarda yer alan iki şüpheli de verdikleri ifadede, Türkiyeden ve Türk halkından özür diledi.

        Yakalanan şüpheli, ifadesinde, "Ben ve kardeşim Kayseride yaşanan olaylardan dolayı etkilenerek bu yanlışı yaptık, maksadımız Türk halkını kötülemek değildi. Bizim Türk halkı ile hem dini hem de ırki bağlarımız var. Türk halkı milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Tekrar Türk hükümetinden özür diliyorum." dedi.

        Şüpheliler, Suriye Geçici Hükümeti dahil birçok kurumun kendileriyle iletişime geçerek hatalı olduklarını belirttiklerini anlattı.

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