Suriye rejimi bazı suçları kapsayan kısmi af kararı aldı

Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, konuyla ilgili kararnamede, "içeride ve dışarıdaki asker kaçaklarına, saklananlar ve adaletten kaçanlara verilecek cezalar için af öngörüldüğü" belirtildi.

"Topluma ve devlete şiddetli saldırı mahiyetindeki kabahatler", rüşvet, bazı sahtecilik suçları, kamu ahlakına aykırı fiiller ve bazı hırsızlıkların af kapsamı dışında tutulduğu belirtildi.

Ancak "topluma ve devlete şiddetli saldırı mahiyetindeki kabahatler" ifadesindeki kabahatlerin neler olduğunun açıkça belirtilmemesi dikkati çekti.