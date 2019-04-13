Suriye'nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de, Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı gerçekleşti. Bir askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın (23),Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Halis Sayın, 9 Nisan günü doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.
Suriye'de şehit düşen ve organlarıyla can veren Uzman Onbaşı Halis Sayın.
İKİ KİŞİYİ HAYATA BAĞLADI
DHA'da yer alan habere göre doktorlar, şehit onbaşının ailesinden organlarını bağışlamaları için izin istedi. Sayın Ailesi de isteğe olumlu yanıt verdi. Şehit Halis Sayın'ın 2 böbreği, Gaziantep Üniversitesi'nde Prof. Dr. Fahrettin Yıldız, Prof. Dr. Sacit Çoban ve Doç. Dr. Mehtap Akdoğan'ın katıldığı ameliyat ile alınarak, Mustafa Çelebi (57) ve İsmail Bolat'a (17) nakledildi.
KARACİĞERİ DE CAN OLDU
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, nakil olan hastaları ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Şehit onbaşının üniversite hastanesinde tedavi gördüğünü hatırlatan Rektör Gür, "Şehidimizin ailesi askerimizin canı ve kanıyla beraber Türk milletine organlarını da bağışladı. Bu herhalde Türkiye'de görülmüş bir şey değildi. Şehidimizin yakınları o duygu içinde makul bir şekilde düşünerek bize izin verdiler. 2 böbreği bizim üniversitemizdeki hastalara, karaciğeri ise Adana Şehir Hastanesi'nde sıra bekleyen hastaya nakledildi" dedi.
Böbrek nakli yapılan hasta Mustafa Çelebi.
"ŞEHİDİMİZİN AİLESİ İLE TANIŞMAK İSTERİM"
Nakil yapılan hastalardan Mustafa Çelebi, 8 yıldır böbrek hastası olduğunu ifade ederek, "Hastaydım ve şehidimizin böbreği bana nasip oldu. Şehidimizin ailesinden Allah razı olsun. Çok büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyorum. Şehidimizin ailesi ile tanışmak isterim" diye konuştu.
Böbrek nakli yapılan hasta İsmail Bolat.
"ŞEHİDİMİZİN MEKANI CENNET OLSUN"
4 yıldır böbrek hastası olan 1b5 yıldır da diyaliz tedavisi gören lise öğrencisi İsmail Bolat ise, "Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Ailesinden Allah razı olsun. Herkesi organ nakli konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum. Benim dışımda nakil bekleyenler de var" diye konuştu. Nakil yapılan hastaların önümüzdeki günlerde taburcu edileceği belirtildi.
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