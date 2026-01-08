Habertürk
Habertürk
        SÜRPRİZ VEDA! Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?

        Survivor'da kim elendi? 8 Ocak Perşembe Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor'da çifte heyecan yaşanıyor. İlk etapta, Gönüllüler ve Ünlüler takımı, ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kaybeden takım, bir köyün bütün çöplerini topladı. Kazanan taraf ise ödülün tadını çıkardı. İkinci etapta ise, haftanın eleme adayları, eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verdi. Peki, "Survivor kim elendi? 8 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 8 Ocak 2026 Perşembe Survivor'da elenen yarışmacı...

        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 20:10 Güncelleme: 09.01.2026 - 00:23
        1

        Survivor Ünlüler Gönüller'de veda gecesi... Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabetin dozunu her geçen gün artırıyor. Eleme potasında yer alan Keremcem, Bayhan, Erkan, Murat Survivor'un yeni bölümünde adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosunun ardından heyecan yerini ödül oyununa bıraktı. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununu kırmızı takım kazandı.

        Survivor'da ödül oyununu kaybeden takım bir köyün bütün çöplerini topladı. Kazanan taraf ise ödülün tadını çıkaracak.

        3

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'a veda eden isim Keremcem oldu.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Keremcem

        Bayhan

        Erkan

        Murat

        5

        SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

        GÖNÜLLÜLER:

        Engincan Tura

        Eren Semerci

        Erkan Bilben

        Onur Alp Çam

        Ramazan Sarı

        Lina Hourich

        Gözde Bozkurt

        Nisanur Güler

        Başak Cücü

        6

        ÜNLÜLER

        Keremcem

        Meryem Boz

        Serhan Onat

        Selen Görgüzel

        Mert Nobre

        Dilan Çıtak

        Seren Ay Çetin

        Murat Arkın

        Deniz Çatalbaş

        Bayhan

        7

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da adaya veda eden ilk isim Selen oldu.

