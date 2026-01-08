Survivor'da kim elendi? 8 Ocak Perşembe Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da çifte heyecan yaşanıyor. İlk etapta, Gönüllüler ve Ünlüler takımı, ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kaybeden takım, bir köyün bütün çöplerini topladı. Kazanan taraf ise ödülün tadını çıkardı. İkinci etapta ise, haftanın eleme adayları, eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verdi. Peki, "Survivor kim elendi? 8 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 8 Ocak 2026 Perşembe Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor Ünlüler Gönüller'de veda gecesi... Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabetin dozunu her geçen gün artırıyor. Eleme potasında yer alan Keremcem, Bayhan, Erkan, Murat Survivor'un yeni bölümünde adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosunun ardından heyecan yerini ödül oyununa bıraktı. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununu kırmızı takım kazandı.
Survivor'da ödül oyununu kaybeden takım bir köyün bütün çöplerini topladı. Kazanan taraf ise ödülün tadını çıkaracak.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'a veda eden isim Keremcem oldu.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Keremcem
Bayhan
Erkan
Murat
SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?
GÖNÜLLÜLER:
Engincan Tura
Eren Semerci
Erkan Bilben
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
Başak Cücü
ÜNLÜLER
Keremcem
Meryem Boz
Serhan Onat
Selen Görgüzel
Mert Nobre
Dilan Çıtak
Seren Ay Çetin
Murat Arkın
Deniz Çatalbaş
Bayhan