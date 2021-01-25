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Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak 2021

Survivor yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununda karşılaştı. İlk dokunulmazlığı kaybeden ve bir eleme adayı çıkaran Gönüllüler mi yoksa Ünlüler mi kazandı? Acun Ilıcalı’nın ada konseyinde diskalifiye olduğunu açıkladığı yarışmacının kim olduğu seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar...

Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak 2021

Survivor son bölümde çokça tartışmalı, gergin ortamda oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmış, son sayıda oyunu kaybeden Gönüllülerde eleme adayı Aleyna olmuştu. Survivor yeni bölümde oynanacak 2. dokunulmazlık oyununda müthiş bir mücadele ekrana geldi. Yarışmacılar, parkurda sayıyı kazanmak ve eleme potasına girmemek için performanslarını zorladı. Sonrasında ekrana gelecek ada konseyinde sağlık sorunu nedeniyle yarışmaya veda eden bir isim açıklandı. Ve dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir eleme adayı çıktı. Peki, Survivor’da kim diskalifiye oldu? Survivor 2021’de dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor ikinci eleme adayı ve son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de bu akşam Ünüler ile Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyununda parkuru tamamen denize kurulu idi. Türlü engelleri aşacak yarışmacıları finalde ise zorlu atışlar bekliyordu. Oyunda sayıyı kazanması için yarışmacıların Amerikan futbolu topu 4 başarılı atış yapması gerekiyordu. Oyuna çok iyi başlayan Ünlüler skoru 5-0 yaptı. Gönüllülerin ilk sayısını Hanzade aldı ve skoru 5-1 yaptı. Sonrasındaki üç sayıyı alan Ünlüler farkı açtı ve 8-1 yaptı.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kıran kırana geçecek dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım için ada konseyinde ilk olarak SMS halk oylaması yapıldı. Sonrasında takım içi oylamaya geçildi. Dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları sırayla giderek potaya gidecek ismi yazdılar. Ada oylaması sonrasında Acun Ilıcalı, oyları tek tek açarak ismi yazılan yarışmacıların isimlerini söyledi. Adı en çok yazılan İlayda, Ünlüler takımının gitme adayı oldu.

SURVİVOR 2021’DE KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor yeni bölümde günün en çok merak edilen konusu ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Final adaylarından biri olarak düşündüğü bir yarışmacının doktor Metin Kuş tarafından verilen rapora göre yarışmaya devam edemeyeceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde acil durum konseyi toplanmış ve Acun Ilıcalı, yapılan kontroller sonrasında Cemal Hünal’ın zorunlu vedasını açıklamıştı. Bu akşam ise diskalifiye olduğu açıklanan isim Meryem oldu. Survivor Meryem, geçen sezon sağ dizini sakatlamış ve devamında erken veda etmek zorunda kaldı. Bu sene ise sol dizinin sakatlayan ve ameliyat olmak zorunda kalan Meryem, Survivor 2021'de erken veda etti.

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