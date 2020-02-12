Survıvor 2020 Makbule Karabudak kimdir?

Tv8'de yayınlanan Survıvor 2020 Gönüllüler kadrosunda yer alacak olan isimler arasında Makbule Karabudak'da var. Peki Makbule Karabudak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Makbule Karabudak hayatı...

Makbule Karabudak

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasına adını yazdıran Makbule Karabudak enerjik yapısıyla dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Güçlü bir yapıya sahip olan Makbule Karabudak kendisini şu şekilde tanımlıyor;

Makbule Karabudak, Temmuz 1992 doğumluyum. Aslan burcuyum. İstanbul’da doğdum. Sonrasında ilkokula devam ederken Kırıkkale’ye taşındık. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yapıyordum. Lisede Anadolu Lisesi kazandım ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdim. Lise hayatım boyunca 4 sene basketbol oynadım. Okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldum hep. Zorlu şartlarda geçti öğrencilik yıllarım ama yılmadan çalışınca insan başarıya mutlaka ulaşıyor. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazandım. Ebelik bölümüne, bölümün aldığı puanın çok üzerinde bir puanla yerleştim. Seçimimdeki tek etken annemdi. Benden önceki 4 doğumunu kendi başına yapmak zorunda kalmış ve ilk hastanede doğan çocuğu ben olmuşum. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında oynadım. Nöbetler, antrenmanlar, dersler, günlük çalıştığım figüranlık, palyaçoluk, komilik gibi harçlığımı kazandığım işler döngüsünde yoğun bir üniversite hayatı geçirdim.

Üniversiteden mezun olduğum sene KPSS sınavına girip İstanbul’a atandım. Atanır atanmaz hem görevime başladım hemde tekrar spor yapmaya. Fitness, pilates yaptım bireysel olarak. Spor yaparken gittiğim salonda spor eğitmeni olan eşimle tanıştım yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından 14 ay önce evlendim. Son 2 yıldır sabah 8 akşam 5 ebelik yapıyorum. Akşam 5'ten 9'a kadar ve Cumartesi günleri pilates eğitmenliği yapıyorum. Hayatım yoğun bir tempoda geçiyor fakat bundan şikayetçi değilim. Enerjim varken enerjimi doğru şekilde kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de bütün enerjimi Survivor’ı kazanmaya adayacağım.