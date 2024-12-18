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        Haberler Bilgi Magazin Survivor 2025 kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler kadrosunda kimler var?

        Survivor 2025 kadrosu belli oldu! Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler kadrosunda kimler var?

        Survivor 2025 All Star yarışmacıları yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon Batuhan Karacakaya, Barış Murat Yağcı, İsmail Balaban gibi isimler şampiyonluk için Survivor Türkiye'de ter dökecek. Hem ünlüler hem de gönüllüler takımı yarışmacıları belli olurken "Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna da yanıt aranıyor. Peki; Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler oldu? İşte Ünlüler-Gönüllüler All Star kadrosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 15:27 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:29
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        Survivor All Star 2025 Ünlüler Gönüllüler kadrosunun yarışmacıları belli oldu. Heyecan, mücadele gibi kavramların yer aldığı yarışmada yarışmacılar, yarış parkurlarında birinci olabilmek adına mücadele verecek. Peki Survivor ne zaman başlıyor? Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler kadrosunda kimler var?

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        SURVIVOR NE ZAMAN?

        Survivor yeni sezonuyla 1 Ocak 2025'te izleyicisinin karşısına çıkacak.

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        SURVİVOR 2025 KADROSUNDA KİMLER VAR? İŞTE YARIŞMACILAR

        ÜNLÜLER TAKIMI

        İsmail Balaban

        Serenay Aktaş

        Barış Murat Yağcı

        Sema Aydemir

        Zeynep Alkan

        Batuhan Karacakaya

        Yağmur Banda

        Ayşe Yüksel

        Adem Kılıçcı

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        GÖNÜLLÜLER TAKIMI

        Batuhan

        Tuğba

        Adilhan

        Dilşah

        Mevlüt

        Kübra

        Göksu

        Kaan

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