Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alacak olan Aleyna Çakır'ın kim olduğu birçok izleyici tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Aleyna Çakır'ın kaç yaşında, nereli ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Aleyna Çalışkan kimdir sorusunun yanıtı, Survivor2021 izleyicileri tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğmuştur. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna’nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

ALEYNA ÇALIŞKAN’IN INSTAGRAM’I NE?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Çalışkan, düzgün fiziğiyle dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Özel hayatıyla ilgili bilgiler merak edilen Aleyna Çalışkan’ın Instagram adresi merak ediliyor.

Aleyna Çalışkan’ın Instagram adresi ‘aleynaclsknn’ olarak yer alıyor. Güzel sporcunun Instagram hesabından 61 bin 600 takipçisi bulunuyor.