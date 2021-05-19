Aleyna Çalışkan, Survivor 2021'de düşük performansı ve sık sık tartışmaların odağında yer alması nedeniyle gündemde. İlk dokunulmazlık oyununda takımının kaybetmesi halinde elenme ihtimali yüksek görünen Aleyna Çalışkan, geçtiğimiz günlerde ailesi ile bir araya geldi ve duygusal anlar yaşadı. Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında? İşte Aleyna Çalışkan hakkında merak edilenler...

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına ilgi duyuyor.

Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna Çalışkan'ın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.