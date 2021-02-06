Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografiSurvivor Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli? Survivor Ayşe Yüksek hakkında
ABONE OL

Survivor Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli?

Survivor'ın kadın yarışmacıları arasından oldukça güçlü isimlerden biri olan Ayşe Yüksel'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sporun birçok branşına karşı ilgili olan Ayşe Yüksel, fiziğiyle de dikkat çekiyor. Peki, Survivor Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli? Survivor Ayşe Yüksek hakkında...

Survivor Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli? Survivor Ayşe Yüksek hakkında

Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Ayşe Yüksel, spordaki başarısını Survivor parkurlarında da göstermek isteyen iddialı isimler arasında yer alıyor. Survivor parkurlarına yansıttığı hırsı ve güçlü yapısıyla dikkat çeken Ayşe Yüksel'in hayatını sizler için araştırdık. Peki, Survivor Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli? Survivor Ayşe Yüksek hakkında...

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Genç bir isim olarak dikkat çeken Ayşe Yüksel yaşı 20'dir. 20 yaşında olmasına rağmen, hayatına çok şey sığdırmayı başaran Ayşe Yüksel, yaşının genç olmasının hiçbir şeye engel olmayacağını söylüyor. Halen üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe Yüksel, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini de aktarıyor.

AYŞE YÜKSEL MESLEĞİ VE KARİYERİ

Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekmektedir. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 oynadığını söylüyor. Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında? Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nerelidir?
BİYOGRAFİAhmet Selçuk İlkan kimdir?
Faruk Tınaz kaç yaşında? Faruk Tınaz kimdir, nerelidir?
BİYOGRAFİFaruk Tınaz kimdir?
Survivor Gonca kimdir? Ünlüler takımından Gonca Kakar kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Gonca kimdir?
Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında, nereli? Sultan Reşat Hacıahmetoğlu biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Reşat kimdir?
Survivor Hanzade Ofluoğlu kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
BİYOGRAFİSurvivor Hanzade Ofluoğlu kimdir?
Ayşe Mine kaç yaşında ve nereli? Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine evlilikleri
BİYOGRAFİAyşe Mine kimdir?
Gülden Karaböcek kaç yaşında? Gülden Karaböcek kimdir ve nereli? Gülden Karaböcek evlilikleri
BİYOGRAFİGülden Karaböcek kimdir?
Kamuran Akkor kaç yaşında? Kamuran Akkor kimdir ve nereli? Kamuran Akkor evlilikleri
BİYOGRAFİKamuran Akkor kimdir?
Survivor Sergen kimdir? Ünlüler takımı... Sergen Bayer kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİSurvivor Sergen kimdir?
Survivor Baran kimdir? Survior Baran kaç yaşında nereli? İşte detaylar...
BİYOGRAFİSurvivor Baran kimdir?