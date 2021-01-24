Survivor 2021 heyecan dolu yeni bölümleriyle her hafta haftada beş gün televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Sosyal medya çok konuşulan yarışmacılardan biri olan Survivor Bahar Seviş kimdir? Bahar Seviş kaç yaşında ve nereli? İşte Bahar Seviş hakkında merak edilenler

BAHAR SEVİŞ KİMDİR?

Bahar Seviş, 18 Ocak 1990 tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya geldi ve aslen Kıbrıslı'dır. Spor eğitmenliği ve oyunculuk yapıyor. Girne Amerikan Üniversitesi drama ve oyunculuk yüksekokulundan mezun olan Survivor Bahar, yoga eğitmenidir. Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi bulunuyor. Aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliğini de yürüten yarışmacı maceracı yanını Survivor'da keşfetmek istediğini dile getirmiştir.

Kıbrıs ağızı ile konuşması nedeniyle de Survivor'ın beğenilen ve dikkat çeken isimleri arasında girmeyi başardı.