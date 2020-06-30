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Survivor Barış kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Barış Murat Yağcı hakkında

Survivor Barış kimdir? soruları yarışmanın sevenleri tarafından büyük bir ilgi ile araştırılıyor. Survivor 2020 başarılı performansı ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken Barış Yağcı'nın yaşı, boyu ve mesleği sizler için hazırladık. İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın biyografisi...

Survivor Barış kimdir?

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? sorusu Survivor yarışmasının izleyicileri tarafından araştırılıyor. Survivor 2020'de ortaya koyduğu performans ve mücadele ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barış Yağcı'nın kısaca hayatını ve kariyerini sizler için derledik...

SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğdu. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

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