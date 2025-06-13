Survivor'da final gecesi... Aylar süren mücadele, kıran kırana oyunlar ve hayatta kalma savaşının ardından finale sadece iki isim kaldı: Adem ve Batuhan. 13 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşen büyük finalde kazanan isim Survivor kupasını kaldırırken, gözler bir yandan da açıklanacak büyük ödülde olacak. Peki, bu sezonun şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte final heyecanıyla birlikte yanıtı merakla beklenen o detaylar...