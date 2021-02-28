Survivor Çağman Çatay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sorusu merak konusu oldu. Survivor 2021 kadrosuna yedek yarışmacı olarak katılan Çağman, ünlüler takımında zorlu parkurlarda mücadele veriyor. İddialı yarışmacının hayatına dair merak edilenler ise haberimizde...

SURVİVOR ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Tuğrul Çağman Çatay olan yarışmacı, 16.05.1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yedi kuşaktır İstanbul’un Eyüp ilçesinde yaşadığını belirten Çağman Çatay, aslen İstanbullu olup 2017’de Haliç üniversitesi BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu)’ndan mezun oldu.

Hande Yener'in dansçılığını yapan bir sevgilisi olan Çağman Çatay, 1.71 metre boyunda ve 67.5 kiloya sahip.

Spor eğitmenliği yapan Çağman Çatay'ın ilgilendiği ve yaptığı başlıca spor dalları şu şekilde; yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin.