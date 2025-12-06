Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Survivor'da sürpriz kadro! Survivor ne zaman başlıyor, yarışmacılar kimler? TV8 Survivor Ünlüler - All Star yarışmacıları açıklandı mı?

        Survivor'da geri sayım! Survivor ne zaman başlıyor, yarışmacılar kimler?

        Survivor 2026 için geri sayım hızlanırken, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak Ünlüler – All Star sezonuna dair heyecan giderek büyüyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden açıkladığı yeni yarışmacılar, Dominik'te başlayacak zorlu mücadeleye dair merakı artırdı. Hem geçmiş sezonların iddialı All Star isimleri hem de ünlü isimlerden oluşan taze kadro, yeni sezonda rekabetin çok daha çetin geçeceğinin sinyallerini veriyor. İşte Survivor yeni sezonuna dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 21:47 Güncelleme: 06.12.2025 - 21:47
        1

        Survivor, 2026 Ünlüler – All Star sezonu için hazırlıklarını sürdürürken paylaşılan ilk isimler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dominik Cumhuriyeti’nin zorlu parkurlarında mücadele edecek olan yarışmacıların tek tek açıklanması, yeni sezon öncesi beklentiyi daha da yükseltti. İzleyiciler, Survivor 2026’nın başlayacağı tarih ve kadrodaki sürprizler için gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar...

        2

        SURVİVOR 2026 YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

        Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yarışma başvuruları devam ederken henüz başlangış tarihine dair açıklama gelmedi. 2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

        SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?

        2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu. Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olmaya başladı. Açıklamalara göre Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel, Seren Ay Çetin kadroda yerini aldı.

        3

        SURVİVOR 2025 KADROSU NASILDI?

        All Star

        Zeynep Alkan

        Serenay Aktaş

        Batuhan Karacakaya

        Adem Kılıç

        İsmail Balaban

        Ayşe Yüksel

        Sema Aydemir

        Barış Murat Yağcı

        Yağmur Banda

        Gönüllüler

        Tuğba Yeni

        Dilşah Kurt

        Batuhan Gökgöz

        Mevlüt Koçak

        Göksu Küçükali

        Adilhan Numan

        Kaan Kazgan

        Kübra Avcı

        Ayrıca yedeklerden de Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil olmuştu.

        4

        SURVİVOR 2025 ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?

        Survivor 2025 sezonunda şampiyonluk kupasını Adem Kılıçcı kaldırdı.

        Görseller: TV8

