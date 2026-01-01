Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026, yeni yılın ilk akşamında izleyiciyle buluşurken yarışmada heyecan daha ilk bölümden zirveye çıktı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gecenin galibi ve eleme potasına giren ilk isim merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, "1 Ocak 2026 Survivor'da ilk dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Survivor'da yaşananlar...
TV8'de ekrana gelen Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026’da rekabet yeni yılın ilk günüyle birlikte resmen başladı. Sezonun ilk bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar arasındaki gerilimi ortaya koyarken, kaybeden takımda eleme adayının belirlenmesiyle tansiyon yükseliyor. Survivor izleyicileri, ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve potaya giren ismi araştırıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? İşte ayrıntılar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazandı.
Ünlüler takımından dokunulmazlık sembolünü kazanan isim Mert Nobre oldu.
Gönüllüler takımından eleme adayları Beyza ve Lina oldu.
SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?
GÖNÜLLÜLER:
Engincan Tura
Eren Semerci
Erkan Bilben
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
Başak Cücü