Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Ocak 2026 Perşembe Survivor eleme adayı kim oldu, düelloya hangi yarışmacı gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026, yeni yılın ilk akşamında izleyiciyle buluşurken yarışmada heyecan daha ilk bölümden zirveye çıktı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gecenin galibi ve eleme potasına giren ilk isim merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, "1 Ocak 2026 Survivor'da ilk dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 22:12 Güncelleme: 02.01.2026 - 07:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TV8'de ekrana gelen Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026’da rekabet yeni yılın ilk günüyle birlikte resmen başladı. Sezonun ilk bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar arasındaki gerilimi ortaya koyarken, kaybeden takımda eleme adayının belirlenmesiyle tansiyon yükseliyor. Survivor izleyicileri, ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve potaya giren ismi araştırıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? İşte ayrıntılar...

        2

        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazandı.

        Ünlüler takımından dokunulmazlık sembolünü kazanan isim Mert Nobre oldu.

        Gönüllüler takımından eleme adayları Beyza ve Lina oldu.

        3

        SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

        GÖNÜLLÜLER:

        Engincan Tura

        Eren Semerci

        Erkan Bilben

        Onur Alp Çam

        Ramazan Sarı

        Lina Hourich

        Gözde Bozkurt

        Nisanur Güler

        Başak Cücü

        4

        ÜNLÜLER:

        BAYHAN

        KEREMCEM

        SERHAN ONAT

        DİLAN ÇITAK

        SELEN GÖRGÜZEL

        MERT NOBRE

        MERYEM BOZ

        SEREN AY ÇETİN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir