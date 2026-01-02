Survivor'da heyecan ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanırken, ilk eleme adayları Lina ve Beyza olmuştu. Survivor'ın yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Ocak Cuma Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...