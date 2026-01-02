Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Ocak Cuma Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yeni sezonu ile izleyici ile buluştu. Survivor'ın yeni bölümünde 'Ünlüler ve Gönüllüler' haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Zorlu ada koşulları, dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunları ile yarışmacılar bir sezon boyunca karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 2 Ocak Cuma Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Giriş: 02.01.2026 - 21:12 Güncelleme: 03.01.2026 - 00:28
        1

        Survivor'da heyecan ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanırken, ilk eleme adayları Lina ve Beyza olmuştu. Survivor'ın yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Ocak Cuma Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın 3. eleme adayı Selen oldu.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da Lina ve Beyza eleme potasına giden yarışmacılar oldu.

        5

        SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

        GÖNÜLLÜLER:

        Engincan Tura

        Eren Semerci

        Erkan Bilben

        Onur Alp Çam

        Ramazan Sarı

        Lina Hourich

        Gözde Bozkurt

        Nisanur Güler

        Başak Cücü

        6

        ÜNLÜLER

        Keremcem

        Meryem Boz

        Serhan Onat

        Selen Görgüzel

        Mert Nobre

        Dilan Çıtak

        Seren Ay Çetin

        Murat Arkın

        Deniz Çatalbaş

        Bayhan

