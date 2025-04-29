Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da yeni haftada kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim 3. eleme adayı olarak düelloya kalacak. Survivor'da 3. adayın kim olacağı ve dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Peki, 29 Nisan Salı dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...
Survivor'da kadınlar haftasında 3. dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Batuhan ve Poyraz arasında tansiyon artarken, üçüncü eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 29 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (28 NİSAN)
Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı