        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan, haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Üçüncü eleme adayının belirleneceği gecede, dokunulmazlığı kazanan takım günü kayıpsız tamamlayacak. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar zincirle varillere bağlanacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 31 Ocak Cumartesi Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 31.01.2026 - 19:24 Güncelleme: 31.01.2026 - 19:24
        1

        Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Tuğçe eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda kıran kırana bir mücadelenin içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 31 Ocak Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor son dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da Seren Ay ve Tuğçe eleme potasında yer alan yarışmacılar oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen son isim Erkan olmuştu.

