Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Tuğçe eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda kıran kırana bir mücadelenin içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 31 Ocak Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...