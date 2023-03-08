Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor heyecanı haftanın ikinci dokulmazlık oyunu ile devam ediyor. 'Ünlüler ve Gönüllüler' arasında rekabet her geçen gün artarken takımlar ikinci dokunulmazlık oyununu kazanıp geceyi kayıpsız geçirmek istiyor. Kaybeden takımın konseyde eleme adayını belirleyeceği Survivor'da son elenen isim Aysu olmuştu. İşte 8 Mart Çarşamba Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu 8 Mart 2023?

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi gönüllüler olurken, ilk eleme adayı ise Barış olmuştu.Çetin ada şartları ve  zorlu parkurlar 'Ünlüler ve Gönüllüleri' zorlarken, her iki takım ikinci dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Survivor'da Peki, "8 Mart 2023Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
  • Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu 8 Mart 2023?

    8 MART 2023 SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    İkinci dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz. 

     
  • Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu 8 Mart 2023?

    SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın eleme adayını belirleyecek. Üçüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme adayı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu 8 Mart 2023?

    SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Haftanın ilk eleme adayı BARIŞ olmuştu.

     
  • Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu 8 Mart 2023?

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 

    Geride bırakmak üzere olduğumuz haftada peş peşe üç dokunulmazlığı da kaybeden ünlülerden Barış, Murat, Buse ve Aysu potaya girdi. 
  • Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu 8 Mart 2023?

    SURVİVOR'DA ELENEN İSİM AÇIKLANDI

    Oylama sonucunda adaya veda eden isim Aysu oldu.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.