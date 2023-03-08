TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi gönüllüler olurken, ilk eleme adayı ise Barış olmuştu.Çetin ada şartları ve zorlu parkurlar 'Ünlüler ve Gönüllüleri' zorlarken, her iki takım ikinci dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Survivor'da Peki, "8 Mart 2023Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...