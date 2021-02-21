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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de Gönüllüler fırtınası esiyor. Ünlüler açlığın yanı sıra takımda yaşanan bölünmelerle mücadele ediyor. Gönüllülerin son dört market oyununu kazanması Ünlüler takımının son bölümde isyan ettirdi. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 2021 son bölümde yaşananlar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de son olarak Ünlüler takımından Hayrettin elenmişti. SMS birincisi Batuhan, performansının düşük olması nedeniyle eleme adayı olarak Hayrettin'i göstermiş ve adaya veda etmek zorunda kalmıştı. Eleme adaylarından Çağrı ise Ünlüler takımında gruplaşmaların başladığını Öykü Çelik'in arkasından iş çevirdiğini söyledi. Dokunulmazlık oyunu unutulmaz anlara sahne oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 20 Şubat 2021 eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler: 9 Gönüllüler: 10

SURVİVOR ELEME ADAYI: Yiğit

BATUHAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gece çok erken yattıkları için defalarca uyandığını söyleyen Batuhan, "Uykumu alıp her kalktığımda geceydi. Son uyuduğumda garip rüyalar görmeye başladım." diyerek rüyasını anlattı.

Batuhan, "Özellikle ailemi gördüm. Eve giriyordum ses çıkarmadan. Annem kız kardeşim babam televizyon izliyor. Televizyonda Acun abi haftanın SMS birincisi Batuhan diyor. Baya seviniyorlar. Kız kardeşim ayağa kalkıyor. Ben onların arkasındayım. Onlara hiçbir şey söyleyemiyorum."

"Ben buradayım diyemiyorum. O mutluluklarını paylaşmayı o kadar çok isterdim ki. Rüyamdan ağlayarak uyandım. Burası o kadar garip ki, hiç bir etkileşimin yok. Bir video, bir fotoğraf. Onlardan alacağım bir cümle beni o kadar mutlu eder ki. "

"Rüyamdan çok etkilendim. Bir daha da uyuyamadım. Onları aşırı özlemişim. Kim bilir nasıl mutlu olmuşlardır. Onları çok seviyorum. Burada kaldığım sürece bu beni daha da güçlendirecek. Ben güçlüyüm, onları gururlandırmaya devam edeceğim. 5 hafta aç kalayım böyle güçlü durmaya devam ederim." dedi.

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