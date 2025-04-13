Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim eleme adayı olarak düelloya kalacak. Bilindiği gibi, Survivor'da elenen son yarışmacı Asena oldu. Peki, 13 Nisan Pazar dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Türkiye biletini kim aldı? İşte Survivor'da yaşananlar...
Survivor'da gerilim ve aksiyon giderek artıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Pınar ve Sevgi arasında tansiyon artarken, Ayşe yaşadığı sakatlık ile dikkat çekti. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 13 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Asena,
Meryem,
Yağmur,
Pınar.
SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASILDI?
Meryem-Asena
Pınar-Yağmur
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosu finalinde Pınar ve Asena mücadelesini yaşandı. Kıran kıran anlara sahne olan final düellosunu Pınar kazandı. Bu sonuca göre, Survivor'da elenen son yarışmacı Asena oldu.