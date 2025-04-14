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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Türkiye biletini kim aldı? 14 Nisan 2025 Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da kıyasıya mücadele sürüyor. Kadınlar haftasında ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim eleme adayı olarak düelloya kalacak. Türkiye biletini alan ilk isim Batuhan Gökgöz olurken, Survivor'da elenen son yarışmacı Asena oldu. Peki, 14 Nisan Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 19:21 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:21
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        1

        Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Aycan ve Almeda arasında tansiyon artarken, Çılgın Sedat sözleri ile dikkat çekti. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 14 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        2

        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (14 NİSAN)

        Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (13 NİSAN)

        Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu All Star Takımı kazandı. İlk eleme adayı ise Volkan oldu. Türkiye biletini ise Batuhan Gökgöz aldı.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Asena,

        Meryem,

        Yağmur,

        Pınar.

        5

        SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASILDI?

        Meryem-Asena

        Pınar-Yağmur

        6

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor eleme düellosu finalinde Pınar ve Asena mücadelesini yaşandı. Kıran kıran anlara sahne olan final düellosunu Pınar kazandı. Bu sonuca göre, Survivor'da elenen son yarışmacı Asena oldu.

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