SURVIVOR DOKUNULMAZLIK: Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık alan yarışmacılar kim?
Survivor 2026'da final heyecanı giderek artarken, her gün oynanan dokunulmazlık ve ödül oyunları yarışmanın dengesini değiştirmeye devam ediyor. Parkurda verilen mücadelelerin ardından kazananlar ve kaybedenler netleşirken, eleme potasına giden isimler de şekilleniyor. Peki bugün Survivor'da dokunulmazlık oyununu kimler kazandı? Bireysel dokunulmazlıkta başarılı olan yarışmacılar, konsey öncesinde kendilerini garanti altına alarak potadan çıkmayı başardı. Ayrıntılar haberimizde.
Survivor 2026’da final yaklaşırken rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Günlük olarak oynanan dokunulmazlık ve ödül oyunları, yarışmanın gidişatını belirlerken adada dengeleri sürekli değiştiriyor.
Peki bugün dokunulmazlık oyununda hangi isimler öne çıktı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar, kritik konsey öncesinde kendilerini güvence altına alarak eleme riskinden uzaklaşmayı başardı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda zaferi elde eden isim Mert Nobre oldu.
Zorlu mücadelede rakiplerini geride bırakan Mert Nobre, bu galibiyetle birlikte eleme riski yaşamadan haftayı daha avantajlı konuma taşıdı.
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor’da haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Murat Arkın oldu.
Konseyde yapılan oylamanın ardından adı en fazla yazılan yarışmacı olan Arkın, bu hafta potaya giren isimlerden biri haline geldi.