Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SURVIVOR DOKUNULMAZLIK: Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK: Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık alan yarışmacılar kim?

        Survivor 2026'da final heyecanı giderek artarken, her gün oynanan dokunulmazlık ve ödül oyunları yarışmanın dengesini değiştirmeye devam ediyor. Parkurda verilen mücadelelerin ardından kazananlar ve kaybedenler netleşirken, eleme potasına giden isimler de şekilleniyor. Peki bugün Survivor'da dokunulmazlık oyununu kimler kazandı? Bireysel dokunulmazlıkta başarılı olan yarışmacılar, konsey öncesinde kendilerini garanti altına alarak potadan çıkmayı başardı. Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 00:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor 2026’da final yaklaşırken rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Günlük olarak oynanan dokunulmazlık ve ödül oyunları, yarışmanın gidişatını belirlerken adada dengeleri sürekli değiştiriyor.

        Peki bugün dokunulmazlık oyununda hangi isimler öne çıktı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar, kritik konsey öncesinde kendilerini güvence altına alarak eleme riskinden uzaklaşmayı başardı.

        2

        DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda zaferi elde eden isim Mert Nobre oldu.

        Zorlu mücadelede rakiplerini geride bırakan Mert Nobre, bu galibiyetle birlikte eleme riski yaşamadan haftayı daha avantajlı konuma taşıdı.

        3

        SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor’da haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Murat Arkın oldu.

        Konseyde yapılan oylamanın ardından adı en fazla yazılan yarışmacı olan Arkın, bu hafta potaya giren isimlerden biri haline geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçeli: CHP kurumsallığına yakışmıyor

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Polat Ailesi birbirine düştü
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!