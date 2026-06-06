Survivor 2026’da final yaklaşırken rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Günlük olarak oynanan dokunulmazlık ve ödül oyunları, yarışmanın gidişatını belirlerken adada dengeleri sürekli değiştiriyor.

Peki bugün dokunulmazlık oyununda hangi isimler öne çıktı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar, kritik konsey öncesinde kendilerini güvence altına alarak eleme riskinden uzaklaşmayı başardı.