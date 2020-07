Survivor 2020'de son eleme heyecanı yaşanıyor. Yarın akşam finalin yapılacağı ve şampiyonun belli olacağı Survivor 2020'de Barış, Yasin ve Cemal Can canlı yayında halk oylaması yapıldı. En düşük oyu alan yarışmacı finale veda etmek zorunda kaldı. İşte, 13 Temmuz Survivor 2020'de yaşananlar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020'nin 135. bölümünde yarı final heyecanı İstanbul'dan yapılan canlı yayın ile dün akşam TV8 ekranlarına geldi. İstanbul'da Galaport'ta kurulan özel sahne ile heyecanlı, eğlenceli, duygusal sahne yaşandı. Sezon başından beri Survivor'a damgasını vuran sahneler geldiği bu sıralarda Barış, Cemal Can, Yasin için oylama başlamıştı. Saat 24.00 itibariyle sona eren Survivor 2020 yarı final oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Buna göre oluşan SMS sıralamasında daha az oy alan YASİN OBUZ, Survivor'dan elendi.

SURVIVOR 2020 FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Survivor 2020 yarı finalinde merakla beklenen sonuç Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Oylama sonucunda oluşan SMS sıralamasına göre BARIŞ MURAT YAĞCI ve CEMAL CAN CANSEVEN Survivor 2020'de Büyük Finale kaldı.

CEMAL CAN, SURVIVOR 2020’NİN SON DOKUNULMAZI!

Survivor 2020’de yarışmanın tarihinde bir ilk olan canlı yayında dokunulmazlık oyunu oynandı. Final Dörtlüsü olan Cemal Can, Berkan, Barış ve Yasin Survivor’ın Cuma ve Cumartesi günü ekrana gelen canlı yayınlarında parkurda yarıştılar. İlk günün birincisi Berkan olurken ikinci günün birincisi Cemal Can oldu. Bu iki yarışmacı, son kez karşı karşıya geldi. 3 olanın kazanacağı Survivor 2020’nin son parkur oyununda kazanan isim Cemal Can oldu. Berkay ise dün akşam yapılan SMS oylamasında en düşük oyu alarak yarışmaya veda etti.

SURVIVOR 2020 BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2020 14 Temmuz akşamı büyük finalini yaparak ekranlara bu sezon için veda edecek. Survivor 2020 şampiyonu bu akşam belli olacak.