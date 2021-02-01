Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmaz oyununun 2. gününde oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, atışlarda oldukça iyi derece elde eden Ünlüler, dokunulmaz oyununu kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİMLER?

Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayı ise Duygu olmuştu.

Bu akşamki dokunulmazlık mücadelesinin kazananı Ünlüler takımı oldu. Yapılan oylama sonucunda Gönüllüler takımından çıkan haftaının ikinci adayı ise Yiğit Poyraz oldu.