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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da İstanbul'da düzenlenecek büyük final yaklaştı. Bu hafta bir aday daha elenecek. Geriye kalan 5 yarışmacı sembol oyunu oynayacak. Sembolü alan isim yarı finali garantileyecek. Geçtiğimiz haftalarda Batuhan ve Steven elenmişti. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'de heyecan dorukta. İkinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı alan isim bir eleme adayı daha belirledi. Birinci eleme adayı Dora olmuştu. Peki ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

BİRİNCİ TUR

Ayşe Aleyna: Ayşe kazandı

İsmail Dora: İsmail kazandı

İKİNCİ TUR

İsmail Berkay: Berkay kazandı
Ayşe Poyraz: Poyraz kazandı

FİNAL

Poyraz ve Berkay karşılaştı. Dokunulmazlığı kazanan isim Poyraz oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Poyraz, sevgi sıralaması yaptığını ve en az sevdiği ismin Aleyna olduğunu söyledi. Ve Aleyna eleme potasına girdi.

Aleyna ve Dora eleme potasında yer alan isimler oldu.

Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümde bir isim daha eleme potasına girecek. Ardından SMS oylaması yapılacak.

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