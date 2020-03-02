Survivor 2020'de Ünlüler takımından Erman Altıkardeş diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı, bu akşam toplanan ada konseyinde Erman'ın diskalifiye kararını açıkladı. Survivor Erman Altıkardeş kimdir? Survivor Erman neden diskalifiye oldu? İşte haberin ayrıntıları...

SURVİVOR ERMAN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı, Survivor'a adapte olamadığını, yarışmaya devam edebilecek durumda olmadığına karar verdiklerini söyledi.

SURVİVOR ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde doğdu. Balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya gelen Altıkardeş, küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı.

Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya’nın Bremen kentinde One Nation Cup’ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.

Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.