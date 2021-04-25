Survivor Extra Semih Öztürk neden yok?

Survivor Extra programının konuşmacılarından Semih Öztürk'ün koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandı.

Programın sunucusu Furkan Özarı "Semih Öztürk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Hafif semptomlarla evinde tedavi görüyor." dedi.

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Survivor Ekstra sunucuları arasında yer alan Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı “Ütopya” adlı yarışmada yarıştı.

Ütopya'da ikinci olan ve sosyal medyada binlerce hayranı bulunan Semih Öztürk, tiyatro bölümü mezunudur. Ütopya yarışmasında tanıştığı Kurretülayn Matur ile aşk yaşayan Semih Öztürk, hem ilişkisi hem de tavırlarıyla adından söz ettiriyordu. Survivor 2016 sezonunda yarışan Semih Öztürk, yarışmadan sonra Survivor Panorama yorumculuğunu üstlenmeye başladı.