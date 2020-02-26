Survivor ne zaman yayınlanıyor? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Haftanın 5 günü yayınlanan Survivor'da eleme adayının belirlendiği ve elemenin yapıldığı akşamlar daha çok merak ediliyor. İkinci haftası geride kalan Survivor yarışması ile ilgili detaylar haberimizde.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

2020 Survivor Türkiye yarışması Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı akşamları saat 20.00'den itibaren ekranlarda oluyor.

SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN YAPILIYOR?

Survivor'da ilk eleme adayı Cumartesi ve Pazar günleri yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından Pazar akşamı belirleniyor. İkinci ve üçüncü eleme adayları ise haftanın en iyi performansını gösteren yarışmacıları tarafından Salı günü belirleniyor ve yine Salı günü halk oylaması sonuçlarına göre, 3 eleme adayından birisi yarışmaya veda ediyor.

SURİVOR YARIŞMACILARI KİMLER? 2020

ÜNLÜLER TAKIMI: Mert Öcal, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Derya Can, Elif Yıldırım Gören, Erman Altıkardeş, Ersin Korkut, İrem Akın, Parviz Abdullayev, Sercan Yıldırım

GÖNÜLLÜLER TAKIMI: Burak Yurdugör, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Yasin Obuz