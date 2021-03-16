Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Survivor Hanzade Ofluoğlu kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında?

Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yarışan Hanzade Ofluoğlu, bu hafta yeniden eleme potasında. Hanzade Ofluoğlu kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında? İşte Hanzade Ofluoğlu hakkında merak edilenler...

Survivor Hanzade Ofluoğlu kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında?

Hanzade Ofluoğlu, Gönüllüler takımında yer alıyor. Oyun performansında bir türlü istediğini elde edemeyen Hanzade, takımındaki kadın yarışmacılarla sık sık tartışma yaşıyor. SMS oyları da düşük olan Hanzade Ofluoğlu'nun elenip elenmeyeceği merak ediliyor. Hanzade Ofluoğlu kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında?

HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi. Acun Medya’da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

Survivor 2021 Gönüllüler Takımında yer alacak olan Hanzade Survivor 2021 fragmanında 'Yıllar önce sundum, şimdi yarışmaya geliyorum. Aradaki farkı sizde göreceksiniz' şeklinde konuştu.

Eski soyadı Durmuş olan Hanzade, 2008 yılından beri beraber olduğu Saygun Ofluoğlu ile 2011 yılında evlendi ve 10 yıldır evliler. Saygun Ofluoğlu Amerikan Futbolu koçudur.

Survivor Hanzade yarışmada hastalığının obsesif kompülsif bozukluk (OKB) olduğunu açıkladı. 2,5 sene süre bu süreçte 1 sene boyunca evden hiç çıkamadığını belirten Ofluoğlu yaşadığı zorlukları anlattı.

OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK NEDİR?

Takıntı-zorlantı bozukluğu olarak da adlandırılan obsesif kompulsif bozukluk; kişinin tekrarlayıcı, rahatsız edici, kaygı verici, utandırıcı, korkutucu düşünceler, şüpheler, mantık dışı isteklerle mücadele ettiği; tüm bu olumsuzlukları kontrol edebilmek için, sıkıntısını bir nebze de olsa azaltmak için tekrarlayıcı bazı davranışları veya zihinsel uğraşları yerine getirdiği bir psikiyatrik bozukluktur.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında?
BİYOGRAFİAleyna Çalışkan kimdir?
Erhan Önal kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Galatasaray'ın eski efsanesi Papaz Erhan Önal biyografisi
BİYOGRAFİErhan Önal kimdir?
Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam nasıl öldü?
BİYOGRAFİÖmer Hayyam kimdir?
Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı kimdir? Esra İşte Esra Kazancıbaşı hayatı hakkında merak edilenler...
BİYOGRAFİRasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı kimdir?
Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında, nereli? Orhan Gencebay şarkıları ve filmleri
BİYOGRAFİOrhan Gencebay kimdir?
Survivor Berkay kimdir, nereli? Berkay Yuvakuran kaç yaşında, mesleği ne?
BİYOGRAFİSurvivor Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Biyografi: Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında?
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Survivor Steven kimdir? Survivor Steven hangi ülkenin vatandaşı, kaç yaşında?
BİYOGRAFİSurvivor Steven Salam kimdir?
Survivor Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğan Keser'in mesleği ne? Doğan Keser hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Doğan Keser kimdir?
Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağrı Atakan ne iş yapıyor? Çağrı Atakan hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Çağrı Atakan kimdir?