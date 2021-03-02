Survivor 2021 Ünlülere - Gönüllüler yarışmasının başlamasının ardından yarışmacıları araştırılıyor. Gönüllüler Takımı'nda yer alan İlayda Şeker merak ediliyor. Peki İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SURVİVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı. İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

İLAYDA ŞEKER EVLİ Mİ?

İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, ‘Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor. Öte yandan İlayda Şeker'in özel hayatına dair bilgiler de araştırılan konular içerisinde yer alıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı İlayda Şeker'in evli olmadığı biliniyor.

İLAYDA ŞEKER MESLEĞİ NE?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli uğraştığını belirtiliyor. İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etmiştir. Merakla beklenen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni sezon tanıtımında İlayda Şeker, dikkat çeken bir cümle kuruyor ve "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" diyor ve Survivor'da iddialı olduğunu belirtiyor.