Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Survivor İlayda kimdir, nereli ve kaç yaşında? İlayda Şeker hayatı hakkında detaylar

Survivor İlayda Şeker merak ediliyor. Sempatik halleri ve kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken İlayda izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...

Survivor İlayda kimdir, nereli ve kaç yaşında? İlayda Şeker hayatı hakkında detaylar

Survivor 2021 Ünlülere - Gönüllüler yarışmasının başlamasının ardından yarışmacıları araştırılıyor. Gönüllüler Takımı'nda yer alan İlayda Şeker merak ediliyor. Peki İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı. İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

İLAYDA ŞEKER EVLİ Mİ?

İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, ‘Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor. Öte yandan İlayda Şeker'in özel hayatına dair bilgiler de araştırılan konular içerisinde yer alıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı İlayda Şeker'in evli olmadığı biliniyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ahi Evran kimdir? Ahi Evran nereli, türbesi nerede? İşte Ahi Evran'ın hayatı
BİYOGRAFİAhi Evran kimdir?
Kalben kimdir, gerçek adı ne? Kalben kaç yaşında, nereli, şarkıları ne?
BİYOGRAFİKalben kimdir, gerçek adı ne?
Menajerimi Ara konuklarından İrem Derici kimdir? İrem Derici kaç yaşında, nereli? İrem Derici biyografi
BİYOGRAFİİrem Derici kimdir?
Serpil Barlas kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü popçu Serpil Barlas vefat sebebi nedir, hastalığı neydi?
BİYOGRAFİSerpil Barlas kimdir?
Dirayet Dilan Taşdemir kimdir, nerelidir?
BİYOGRAFİDirayet Dilan Taşdemir kimdir?
Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında?
BİYOGRAFİAlperen Şengün kimdir?
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşındadır?
BİYOGRAFİİbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu?
Nuri Sesigüzel nereli? Nuri Sesigüzel kaç yaşında? Nuri Sesigüzel kimdir?
BİYOGRAFİNuri Sesigüzel kimdir?
Uğur Karakuş kaç yaşında? Uğur Karakuş nereli? Uğur Karakuş kimdir?
BİYOGRAFİUğur Karakuş kimdir?
Survivor Öykü Uysal kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor Öykü Uysal evli mi, eşi kimdir?
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Uysal kimdir?